O gelişme, Emin Çölaşan'ı çok fena kudurttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve vatandaşın büyük ilgi gösterdiği sosyal konut projesi Emin Çölaşan'ı da gerdi. Devasa projeyi "yutturmaca" olarak nitelendirme alçaklığında bulunan Çölaşan, Sözcü'deki iftiralarla dolu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, iktidar partisi tarafından başlatılan sosyal konut yutturmacası devam ediyor.

Dün gerçi başvurularda biraz azalma başladı ama kuyruklar yine devam ediyordu.

Vatandaş son bir umut olarak bu projeden bir şeyler bekliyor.

Sonuçta herhangi bir şey alacağını sanmıyorum.

Kuyruklarda bekleşip para yatıranların da umutlu olmadığı belli.

Ama eğer olursa dağ başlarında yapılacak konutları ev sahibi olabilmek adına kendileri açısından son şans olarak görüyorlar.

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Ötesi gerçekten mucizelere bağlı olacak…

Uzun bir süreç gerektiriyor.

Dar gelirli, ayın sonunu zaten getiremeyen aile bireyleri (çekilecek kurayı kazandıkları takdirde) taksit ödemeye başlayacak.

Taksit miktarı belli değil. Daha doğrusu her ay artacağı şimdiden kesinleşmiş durumda…

Ev sahibi olma umuduyla yanıp tutuşan yüz binlerce insanımız ilk hayal kırıklığını işte o zaman, pamuk eller cebe girdiğinde yaşamaya başlayacak.

(…)

Sevgili okurlarım bu ‘Zihni Sinir porocesi' konusunda gelecekte çok şeyler yazılıp söylenecek…

Çok insanımızın feryatları göklere yükselecek.

Şimdi işin çok başındayız, henüz ‘cicim günlerini' yaşıyoruz.

O kuyruklar yakında sona erecek, ‘koş vatandaş koş, batan geminin malları bu konutlar' çağrıları ister istemez son bulacak.

Hiç kuşkunuz olmasın bu hayalî konut projesinin sonu da hüsranla bitecek, filmin sonu aynen Kanal İstanbul masalı gibi olacak."