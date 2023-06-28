O gelişme, Cem Küçük’ü çılgına çevirdi! Resmen sinir küpüne döndü

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, teröristbaşı Öcalan’ı övmekten tutuklanan Tele-1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı eleştirdi. “Sanki seçimleri muhalefet kaybetmemiş gibi bir hava var. Hâlâ teröristbaşını övme, öz eleştiri yapmama hastalığı var” ifadelerini kullanan Küçük, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Tele-1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ teröristbaşı Öcalan’ı övmekten tutuklandı. Bazen bu ülkede muhalifleri asla anlayamıyorum. Seçimler bitmiş. Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçimleri kazanmış. Muhalifler hâlâ olan bitenin farkında değil!..

Cumhur İttifakı’nın seçimleri kazanmasındaki en temel etkenlerden biri muhaliflerin HDP ile ilişkisiydi. Hatta CHP, PKK’nın elebaşlarını bile eleştirememişti. Sonuçta seçimleri kaybettiler.

Sanki seçimleri muhalefet kaybetmemiş gibi bir hava var.

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Hâlâ teröristbaşını övme, öz eleştiri yapmama hastalığı var!..

Ülkeyi beş yıl Sayın Erdoğan yönetecek. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda. Beş yıl muhalefettesiniz. Caka satarak bu iş olmaz.”