O futbolcudan Beşiktaş yönetimini şoke eden talep

Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı planladığı İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'den siyah-beyazlı yönetimi şoke eden bir talep geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmayı planlıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ve Championship'ten talipleri olan futbolcu ise ayrılmak için 2 yıllık kazancı olan toplam 6 milyon euro'yu istiyor.

Beşiktaş yönetimi ise İngiliz futbolcunun bu talebini geri çevirdi.

Siyah-beyazlılar, futbolcuya yapılan tekliflere göre aradaki maaş farkını karşılamayı kabul ediyor.

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Oxlade-Chamberlain geçen sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Chamberlain'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.