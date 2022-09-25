O fotoğraf Yunanistan'ı rahatsız etti... TCG Anadolu'yu vurmakla tehdit ettiler

Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden bir olan TCG Anadolu göreve başladığında Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en büyük güçleri arasında yerini alacak. Ankara'nın operasyonel gücünü çok daha ileriye taşıyacak. Bu durum Atina yönetimini rahatsız etti.

TCG Anadolu'ya havadan inceleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel önem verdiği projeyi cumartesi günü Sakarya yolculuğu sırasında havadan inceledi. O anın fotoğrafı da yayınlandı ve bu fotoğraf komşu Yunanistan'ı bir kez daha telaşlandırdı. Yunan basınında geniş yer buldu.

"Kolay bir hedef"

"Directus.gr" adlı internet sitesi de o fotoğrafı yayınlayanlardan biriydi.

Site, "Başkan Erdoğan, Sakarya yolunda Tuzla'da yapımı devam eden TCG Anadolu gemisini havadan inceledi." ifadesinde bulundu. Gemi için tehditkar ifadeler kullandı.

Haber sitesi, TCG Anadolu, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz için "kolay bir hedef" iddiasında bulunurken şu ifadelere yer verildi:

"Gemi, Doğu Akdeniz'in herhangi bir noktasında Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir. Elbette denizaltına karşı koruma sahibi olması bekleniyor."

Yıl sonunda teslim edilecek

Yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçecek. Helikopterle ve SİHA'ların iniş kalkış yapabileceği bir platforma dönüştürülüyor. Yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na neslim edilmesi bekleniyor.

TCG Anadolu gemisinin uzunluğu 231 metre, genişliği ise 32 metre. Geminin içinde havuz da bulunuyor. Buradan çıkarma gemileri, zırhlı araçlar, tanklar ve personel karaya intikal ettirilebilecek.