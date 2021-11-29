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Dünya O fotoğraf olay oldu
Dünya

O fotoğraf olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinde çekilen bir fotoğraf uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Türkmenistan medyasında daha önce hiç fotoğrafı paylaşılmayan ve kamuoyundan resmen gizlenen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un eşi Ogulgerek Berdimuhamedov'un fotoğrafının paylaşılması medyayı heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:27:00 -
O fotoğraf olay oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinde çekilen bir fotoğraf uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

İkili görüşmelerde bulunan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un temasları sonrasında önceki gece Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna bir yemek düzenlendi.

Yemeğin ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve eşi Ogulgerek’in hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi gündem oldu. Türkmenistan medyasında daha önce hiç fotoğrafı paylaşılmayan ve kamuoyundan resmen gizlenen Ogulgerek Berdimuhamedov, yerel medyayı heyecanlandırdı. Üç çocuk annesi olan Berdimuhamedov ile ilgili bir haber yayınlayan medya, First Lady’nin eşiyle aynı yaşta olduğunun tahmin edildiğini öne sürdü.

Türkmen basınının bu görüşmede Berdimuhamedov’un fotoğraflarını paylaşmadığı da dikkat çekti.

 

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