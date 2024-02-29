O firma, namaza gitti diye yolcuyu tesiste bıraktı! Sosyal medya bu skandalla çalkanıyor... Mağdur genç yeniakit.com.tr’ye konuştu

AKİT ÖZEL

Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de seyahat firmalarının namaza olan alerjileri devam ediyor. AK Parti iktidarıyla birlikte tarihin tozlu sayfalarına karışan ibadet özgürlüğü kısıtlaması bu defa Buzlu Turizm firmasında hortladı.

Şehirlerarası yolcu taşıyan ‘Buzlu Turizm’ seyahat firmasının namaz kılan bir yolcuyu dinlenme tesisinden almadan yola çıktı. Bu sabah yaşanan olayda Buzlu Turizm firmasının İzmir-Eskişehir seferini yapan 26 ADH 052 plakalı aracının küstah şoförü, Kütahya otogarında namaz kıldıkları gerekçesiyle İsmail Tarak isimli vatandaşı beklemeden hareket etti.

NAMAZ MOLASI VERMEDİLER

Müslümanların en kutsal zaman dilimi mübarek Ramazan-ı Şerif ayına sayılı günler kala gerçekleşen skandal olaya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan mağdur yolcu İsmail Tarak, muavinden ‘namaz kılmak’ için mola isteklerini belirtti. Mağdur vatandaş İsmail Tarak, “Eskişehir’e navigasyon 1 saat gösteriyordu, güneşin çıkmasına da 50 dakika gibi bi süre vardı mecbur kılmak zorundaydık” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

NAMAZ MOLASI VERMEDİLER

Öte yandan, İsmail Tarak, otobüse binmesine engel olan aracın şoförünün eşkıyalık yaparak kendisini indirmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videode namaz düşmanı şoförün ‘Bu arkadaşları indirmeden araç gitmiyor, senin gibiler yüzünden cezaevine düşeceğim, almıyorum seni’ diyerek tehdit ettiği görülüyor.

Skandal görüntüler, Türkiye’nin ikinci yüzyılında seküler yobazların hala ibadet özgürlüğüne tahammül etmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.