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Ekonomi O firma 600 çalışanının işine son veriyor!
Ekonomi

O firma 600 çalışanının işine son veriyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 09:25:00 -
O firma 600 çalışanının işine son veriyor!

Tesla işçi çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Kaliforniya'da 601 çalışanının daha işten çıkarılacağı öğrenildi.

Tesla işçi çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Kaliforniya'da 601 çalışanının daha işten çıkarılacağı öğrenildi.
Tesla, Kaliforniya'da 601 çalışanını daha işten çıkarmayı planlıyor.

Tesla, bir ay önce başlattığı bir dizi işten çıkarmayı devam ettireceğini ve Kaliforniya'da 601 çalışanı daha işten çıkarmayı planladığını söyledi.

MUSK UYARMIŞTI

Tesla CEO'su Elon Musk 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, şirketin 2023'ün sonlarında 140.000'in üzerinde olan küresel işgücünün %10'undan fazlasını işten çıkaracağını söylemişti.

Tesla, Kaliforniye eyaletine verdiği İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildiriminde (WARN), son işten çıkarma planının Tesla'nın Palo Alto ve Fremont, tesislerindeki çalışanları etkileyeceğini belirtti.

Elektrikli otomobil üreticisi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, personel sayısındaki kesintilerin bir parçası olarak Kaliforniya ve Teksas'ta 6.020 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.
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