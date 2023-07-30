O fenomenin korkunç sonu! Tanımayan yoktu! Parçalara bölünüp bavula konulan cesedini çocuklar buldu

Arjantin'deki kayıp olaylarından birinde, tanınmış bir zengin olan Fernando Pérez Algaba'nın cansız bedeni, çocukların oyun oynadığı bir nehir kıyısında bulundu. Tragedik bir şekilde parçalara ayrılmış olan Algaba'nın vücudu, bir bavulun içinden çıkarıldı ve vücuduna isabet eden üç mermi ile öldürüldüğü belirlendi.

Fernando Pérez Algaba, bir fenomen olarak bilinen bir milyonerdi ve bir süredir kayıptı. Arjantin'de, nehir kenarında oyun oynayan çocuklar tarafından parçalanmış halde cesedi bulundu.

Arjantin'de kan donduran bir olay meydana geldi. İspanya'nın Barcelona kentinde yaşayan milyoner, Fernando Pérez Algaba, Salı günü kayıplara karıştı. Kaybolan Algaba'nın ölü bedeni, Arjantin'de keşfedildi.

Bir bavula konduktan sonra parçalara ayrılmış

Ingeniero Budge kasabası, Buenos Aires Eyaleti'nde, nehir kenarında bir bavul bulan çocuklarla şok yaşadı. Bavulu açtıklarında, çocuklar beden parçalarıyla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, nehirde bir kol daha buldu. Kesimlerin profesyonel bir biçimde yapıldığı, ve ne yazık ki adamın parçalanmadan önce üç kez vurulduğu belirlendi. Algaba'nın kimliği, parmak izlerinden ve vücut parçalarında bulunan özel dövmelerle tespit edildi.



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Borç nedeniyle öldürülmüş olabilir

Instagram'da 900.000 takipçisi olan Algaba, kripto para satışları ve lüks araba kiralama işleriyle milyonlar kazanmıştı. Son zamanlarda ciddi borçları olduğu anlaşılan Algaba'nın, bu sebeple öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

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