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Teknoloji O eyalette iletişim hatları yeniden kesilecek
Teknoloji

O eyalette iletişim hatları yeniden kesilecek

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle silahlı çeteleri engellemek amacıyla tüm iletişim hatları yeniden kesilecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 19:23:00 -
O eyalette iletişim hatları yeniden kesilecek

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle silahlı çeteleri engellemek amacıyla tüm iletişim hatları yeniden kesilecek.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette silahlı çetelerin saldırıları ve insan kaçırmaların yeniden artmaya başladığını bildirdi.

Eyaletteki silahlı çetelere karşı mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının yeniden kesileceğini duyuran Matawalle, "Bu karar, eyaletteki silahlı çetelerle mücadeleye yardımcı olacak." dedi.

Zamfara hükümeti, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle 6 Eylül 2021'de eyaletteki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

Hükümet, iletişim hatlarının kapatılmasının ardından iki ayda silahlı çetelerin rehin aldığı 544 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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