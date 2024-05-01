O emeklilere: 1800 prim günüyle emekli olmanız mümkün! Müjde gibi müjde, yaş şartı dönemi geride kaldı

Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. 1.800 prim günüyle, malulen emekli olacaklar için tüm detaylar belli oldu. Bu 5 hastalığa sahip olanların, SGK tarafından belirli koşulları karşılanıyor. İşte malulen emeklilikle ilgili tüm detaylar…

Erken Emeklilik Şartları Açıklandı

Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmesi ve en az 1800 prim günü ile 10 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şartlarına bağlı bulunuyor. Belirtilen koşulları sağlayan bireyler, yaş şartı aranmaksızın emekliliğe hak kazanabiliyor.

1800 prim günü ile emeklilik, sağlık sorunları yaşayan bireyler için erken emeklilik fırsatının kapılarını aralıyor. Prim günü sayısı, malulen emeklilik için gereken minimum süreyi ifade ediyor. SGK, her hastalığa erken emeklilik imkânı da tanımıyor.

Hangi hastalığa sahip olanlar erken emekli olabilir?

Kalp damar hastalıkları, kalıcı kalp pili gerektiren durumlar, konjenital kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları erken emekliliği mümkün kılan hastalıklar arasında yer alıyor.

SGK tarafından kabul edilen diğer hastalıklar arasında primer ve pulmoner arteriyel hipertansiyon gibi durumlar da bulunuyor. Ancak malulen emeklilik sürecinde SGK tarafından onaylanmış bir sağlık raporunun ibraz edilmesi şart. Söz konusu olan bu süreç, hastalığın tespitinden itibaren başlıyor ve bireyin emekli olabilmesi için gerekli tüm belgelerin sunulmasıyla tamamlanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO