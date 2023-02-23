Gazeteci Turgay Güler bu gün "O dosya İYİ Parti'yi köşeye sıkıştırdı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı ve Yaşar Okuyan-Meral Akşener polemiğini yazdı. İşte o yazı...



Türkiye'yi derinden sarsan depremden bir gün önceydi. Yaşar Okuyan katıldığı bir yayında gündemi altüst eden açıklamalar yapmıştı. Lakin Türkiye sabahına depremle uyandığı için Yaşar Okuyan'ın sözleri tartışılamadı.

Ancak Yaşar Okuyan dün yeniden sahneye çıktı.

Ama önce gelin 15 gün öncesine gidelim.

Yaşar Okuyan malum yayında Akşener'i tehdit etmiş hatta bir adım daha ileri giderek şantaj yapmıştı.

'Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur. Elimde belgeler var hepsini açıklarım' demişti.

Okuyan'ın iddia ettiği belgeler Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine aitmiş!

Okuyan o belgeleri bir dosya halinde Kemal Bey' e vermiş, 'sen rahat ol, adaylığına karşı çıkarsa ben bunları açıklarım' demiş.

Skandal ötesi!

Yaşar Okuyan'ın açıklamalarındaki en çarpıcı kısım 'Üç gün önce Kemal Bey'le görüştüm, Meral Akşener'le ilgili bir dosya verdim' dediği yerdi.

Kemal Bey bunun üzerine 'bana dosya vermedi' deyip geçiştirdi, derken deprem oldu.

Fatih Altaylı dünkü yazısında Akşener'le konuştuğunu ve 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hâlâ karşı olduğunu' ifade eden bir yazı kaleme aldı. O yazıda Akşener 'hâlâ aynı noktadayım' diyordu.

Yazının yayınlandığı günün akşamı Yaşar Okuyan soluğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayında aldı. İkili baş başa bir süre görüştüler.

Yaşar Okuyan o görüşmeyi kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak duyurdu. O fotoğrafta Yaşar Okuyan'ın elinde bir dosya vardı! Lakin çok geçmeden anlaşıldı ki fotoğraf yeni değildi.

'Üç gün önce Kemal Bey'le görüştüm, Meral Akşener'le ilgili bir dosya verdim' dediği görüşmeye ait bir fotoğraftı. Söz konusu fotoğraf İYİ Partilileri çılgına çevirdi. CHP'yi de zora soktu. Zira Okuyan kendisini yalanlayan Kılıçdaroğlu'nu açığa düşürmüştü fotoğrafla.

Sonrasında CHP, Yaşar Okuyan'la ilişiğini kesti. Okuyan CHP'den kovuldu. Ancak İYİ Partililerin öfkesi dinmedi.

Yaşar Okuyan paylaştığı fotoğrafla 'hani Kemal Bey'e dosya vermemiştim' demiş oldu. O dosyayı tüm Türkiye'ye gösterdi. Daha vahimi; Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'la görüşerek o dosyanın varlığını kabul etti. Zira normal şartlarda ortağı Meral Akşener'e tehdit/şantaj/ hakarette bulunan biriyle görüşmemesi gerekiyordu.

Gelelim şimdi asıl meseleye

Akşener bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'evet' diyemez. Derse tehdide, şantaja boyun eğmiş olur. Öyle algılanır.

Altılı Masa'da kalamaz! Kalırsa ağırlığını kaybeder. Verdiği her türden şaşırtıcı destek sonrası 'dosya' konusu gündeme gelir.

Demem o ki Akşener ve İYİ Parti fena köşeye sıkıştı.

Peki Masa'dan ayrılırsa ne olur?

O zaman da Ak Parti'ye çalışmakla suçlanır.

Herkesin aklındaki soruyu soralım o halde! Meral Akşener şimdi ne yapacak?

Çok basit!

Okuyan'a yüklenecek. 'Açıklamazsan namertsin' diyecek. Kapısına dayanacak.

İyi de Yaşar Okuyan dosyayı açıklarsa ne olacak?

Onu da İYİ Parti düşünsün ne diyeyim?