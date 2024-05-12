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Gündem

O doktora verilen cezaya bakın

Yeniakit Publisher
2024-05-12 10:37:00 -
O doktora verilen cezaya bakın

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu, 20 Aralık 2023'teki toplantısında Prof. Dr. Alper Çelik'in 3 yıl meslekten men edilmesine karar verdi.

İstanbul'da sık sık adının karıştığı sağlık skandalları ile gündeme gelen Prof. Dr. Alper Çelik, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından 3 yıl meslekten men edildi. Etiler'deki özel bir hastanede çalışan diyabet, bariatrik ve metabolik cerrah Prof. Dr. Alper Çelik, bazı hastalarının ameliyata aldıktan sonra ölümüne neden olduğu ve bazılarının ise engelli kalmasına yol açtığı iddiaları ile sık sık haberlere konu oluyordu. Bazı hasta yakınları, Alper Çelik hakkında suç duyurularında bulundu. Cevdet A., Selahattin S., Bülent Z. ve Menşure B. adlı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılaması da süren Alper Çelik hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu, 20 Aralık 2023'teki toplantısında Prof. Dr. Alper Çelik'in 3 yıl meslekten men edilmesine karar verdi.

Şişli'deki muayenehanesinde ve Etiler'de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dâhil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak olan Alper Çelik ile ilgili karar, 3 Mayıs'ta İstanbul'daki tüm ilçe sağlık müdürlüklerine ve özel hastaneler birimlerine gönderildi. Sağlık Meslekleri Kurulu, Alper Çelik ile ilgili kararını, 663 sayılı Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 23'üncü maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine göre verdi. Bu kararda şu ifadeler yer alıyor: "Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir."

Alper Çelik hakkındaki 3 yıllık men kararının ilk kez bu kadar uzun süreli bir meslekten men cezası olduğu bildirildi.
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Kaynak: Sabah

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