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Dünya O devlet başkanı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir!
Dünya

O devlet başkanı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir!

Rusya-Ukrayna savaşının 52. gününde önemli açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer veya kimyasal silah kullanabileceği konusunda tüm dünyayı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 18:02:00 -
O devlet başkanı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD basınından CNN International'a verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu.

'Nükleer Silahlara Yönelebilir'

Zelenski, dünyanın Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşında taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Zelenski, Putin'in Ukrayna halkının yaşamlarına değer vermediği için nükleer veya kimyasal silahlara yönelebileceğini söyledi.

'Tüm Dünya Endişelenmeli'

Bu konuda dünyayı uyaran Zelenski, "Sadece ben değil, tüm dünya, tüm ülkeler endişelenmeli çünkü bilgi gerçek olmayabilir, ancak yaşanabilir" dedi.

ABD de Uyardı

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li yetkililer, Putin'in köşeye sıkışması durumunda Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımına yönelebileceği ihtimali konusunda uyardı. CIA Direktörü Bill Burns yaptığı açıklamada, CIA'in olasılığı "çok dikkatle" izlediğini ve ABD'nin henüz Rusya'nın böyle bir adım atmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret görmediğini vurguladı.

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