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Dünya O dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak! İşten çıkarma dalgası yayılıyor: Milyonluk şirket kervana katıldı!
Dünya

O dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak! İşten çıkarma dalgası yayılıyor: Milyonluk şirket kervana katıldı!

Binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklayan Google, ofislerindeki tüm lüks hizmetleri birer birer sonlandırma kararını açıklamıştı ve Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor. En son gelen haberlere göre: ABD merkezli kimya şirketi Dow, maliyetlerini azaltmak amacıyla bu yıl dünya genelinde 2 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. İşten çıkarma dalgası yayılıyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-27 00:25:00 - 2023-01-27 00:41:20
O dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak! İşten çıkarma dalgası yayılıyor: Milyonluk şirket kervana katıldı!

ABD merkezli dev kimya şirketi  Dow'dan yapılan açıklamada, şirketin 2023'te maliyetlerinde 1 milyar dolarlık tasarrufa gitmek için bazı eylemleri hayata geçireceği bildirildi.

Söz konusu eylemlerin şirketin uzun vadeli rekabet gücünü korurken kısa vadeli makroekonomik belirsizliğe yanıt olarak Dow'un maliyet yapısını daha da optimize edeceği belirtilen açıklamada, bu kapsamda küresel çapta 2 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.

SAP VE IBM DE İŞTEN ÇIKARMAYA GİDİYOR

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP da 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

SAP'ın işten çıkarmaya gitme kararının şirketin geçen yılın son çeyreğinde net karının yüzde 47 azalışla 1,2 milyar avroya düştüğünü bildirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

İşten çıkarma dalgası yayılıyor

Öte yandan Alman yazılım devi SAP, dünya genelinde 3 bin çalışanını işten çıkaracak. Geçen günlerde Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi dev şirketler de işten çıkarmalar yapılacağını açıklamıştı. Goldman Sachs Group'un, bankanın kazancına baskı yapan 59 milyar dolarlık alternatif yatırımı önemli ölçüde azaltacağı belirtildi. Bu adım, bankanın 2008 mali krizinden bu yana yaptığı en büyük iş çıkarma olacak. Goldman'ın 3000'den fazla çalışanını işten çıkarması bekleniyor. Ayrıca ABD'li teknoloji şirketi IBM de bazı varlık tasfiyelerinin bir parçası olarak 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. ABD menşeli bilgisayar firması International Business Machines Corp'un (IBM) finans müdürü James Kavanaugh dün Bloomberg News'e verdiği demeçte, 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracaklarını söyledi. Bu firmanın küresel işgücünün yaklaşık yüzde 1,5'ine karşılık geliyor.

 

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