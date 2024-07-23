O dev otomobil modeli, "yerli" oldu! Bundan sonra Türkiye’deki hayatına o markayla devam edecek

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Türkiye'de en çok tercih edilen SUV Dacia Duster'ın yerli üretime geçtiğini söyledi. Sandık, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilmeye başlanan Duster'ın, Renault markasıyla Türkiye'deki hayatına devam edeceğini belirtti. Sandık, Renault Duster'ın Türkiye'de üretilmesinin 400 milyon euro yatırımın ilk adımı olduğunu ifade etti. Sandık, Türkiye'nin Duster'ının, Renault'nun "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında satışa sunulduğunu vurgulayıp özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden olan Dacia Duster, 400 milyon euro yatırımla yerli oldu. 2023’te 24 bin adet, 2024 Ocak-Haziran aylarında ise 11 bin 633 adet satan Duster, Türkiye’de yeni bir sayfa açıyor. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilmeye başlanan Duster, bundan sonra Türkiye’deki hayatına Renault markasıyla devam edecek.

Renault, “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında Türkiye’de üreteceği modellerinden ilki olan Renault Duster, satışa sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault Duster’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, Oyak ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon euroluk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor” dedi."



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