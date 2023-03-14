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Dünya O dağa yalnız tırmanmak yasaklandı!
Dünya

O dağa yalnız tırmanmak yasaklandı!

Nepal'de 5 yıl önce getirilen Everest'e yalnız tırmanma yasağı, ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 09:15:00 -
O dağa yalnız tırmanmak yasaklandı!

Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Nepal, 2018'de kaza sayısını azaltmak için dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e yalnız tırmanmaya yasak getirmişti.

Tırmanışlar, devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek.

Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, "Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil." açıklamasını yaptı.

Lamichhane, "Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor." dedi. (İLKHA)
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