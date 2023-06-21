O da gitti! İyi Parti’de bir istifa daha

Aytun Çıray’ın Genel Başkan Yardımcılığı sırasında danışmanlığını yapan Ali İmamoğlu İyi Parti’den istifa ettiğini ifade etti.

İyi Parti’den istifasını Akit ile paylaşan Hacı Bektaşi Veli Dergah Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ali İmamoğlu, “Kurulduğu günden itibaren Türk siyaset tarihine bir güneş gibi doğan, büyük bir heves ve şevk ile üye olarak kaydımı yaptırdığım İYİ parti saflarında Ankara Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldım. Daha sonra İYİ parti ailesine beraber katıldığım ve bu partinin kurucu Genel Sekreterliğini, iki dönem Genel Başkan Yardımcılığını ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yapan, şu anda İYİ partiden ayrılan eski İzmir Milletvekili Sayın Dr. Aytun Çıray Beyefendinin Genel Başkan Yardımcılığı sırasında Genel Başkan Yardımcısı danışmanlığı görevlerinde bulunmuş bir kişi olarak yaklaşık 5,5-6 yıldan beri üyesi olduğum İYİ Parti’den 18 Haziran 2023 günü itibari ile istifa ettim. İstifa nedenim, söz konusu partinin merkezde yer almayacağı kanaati tarafımca hasıl olmuştur” şeklinde yazdığı istifasını parti yönetimine ilettiğini kaydetti.

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