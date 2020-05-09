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Aktüel

O cani yakalandı! Köpeği bakın neden yakmış

İzmir'in Menderes ilçesinde sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşan M.Ç., polis tarafından yakalandı. M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:45:00 -
O cani yakalandı! Köpeği bakın neden yakmış

Menderes'te bir kişinin sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşması infial yarattı. Yapılan şikayetlerin üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

"İlgi çekmek amacıyla yaptım"

Emniyette işlemleri süren M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğrenildi.

 

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