O can veren polisin eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Bingöl'de evinde bıçakla yaralanmış halde bulunup hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitiren polis memurunun ölümüne ilişkin davada, ifadesine başvurulan polisin eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de önceki gün bir polisin ölümüyle sonuçlanan feci olayda tutuklama kararı çıktı.
28 Eylül Salı günü Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde oturan Özel Harekat Polisi Ahmet Kekül (32), henüz bilinmeyen bir sebeple evinde bıçakla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kekül, burada yapılan tüm müdahalelere tağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polisin eşi V.K.'nın ifadesine başvuruldu. Mahkemeye çıkarılan V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.