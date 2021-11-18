  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O bölgeyi işaret etti! Düzce depreminin ardından flaş iddia
Gündem

O bölgeyi işaret etti! Düzce depreminin ardından flaş iddia

Düzce'de dün yaşanan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın günden güne gerildiğini ancak Düzce'de muhtemel büyük bir deprem beklenilmediğini söyledi. Yakut, "Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada 6 şiddetini geçecek deprem olursa da şaşırmam" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:43:00 -
O bölgeyi işaret etti! Düzce depreminin ardından flaş iddia

Düzce'de dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın günden güne gerildiğini fakat Düzce'de olası büyük bir deprem beklenilmediğini söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi için deprem uyarısında bulunan Yakut, "Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada 6 şiddetini geçecek deprem olursa da şaşırmam" dedi.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda akrabasını kaybeden ve daha sonra deprem araştırmacısı olan Ahmet Yakut, evinde kurduğu sistemden deprem ile ilgili bilgi sağlayan internet sitelerinden elde etiği verilerle hesaplamalar yaparak, birçok depremi önceden tahmin ediyor.

"Düzce'de büyük bir deprem beklemiyorum"

Dün Düzce'de meydana gelen 5.0 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Yakut, "Deprem sonrası biliyorum ki Düzce halkı fazlasıyla panik oldu. Bununa arkasından büyük bir deprem gelecek iddiaları ortaya atıldı. Aslında dün meydana gelen depremin sebebinin, 12 Kasım 1999 Düzce depremi sonrası kalan segmentin kırılan fay parçası olduğunu gördük. Ben Düzce'de bu saatten sonra büyük bir deprem beklemem. Orada birden fazla bağımsız fay var. Üreteceği değer bu kadar olur. Meydana gelen depremin ardından yaşanan artçılar da bağımsız fay olduğunu gösterdi. Düzce halkına geçmiş olsun, bundan sonra Düzce'de büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı geriliyor"

Düzce'de meydana gelen depremin, beklenen Marmara depremi ile ilgisi olmadığının altını çizen Yakut, "Bu deprem, Kuzey Anadolu Fayının kuzey kesiminde olan bağımsız bir depremdi. İstanbul ve olası Marmara depremiyle bir ilgisi yok. Ama Kuzey Anadolu Fayının iyiden iyiye nasıl gerildiğini, nasıl stres boşalttığını görmüş olduk. Olası Marmara depremine hazırlıklı olmalıyız, her an her yerde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.

"Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek lazım"

Doğu Anadolu Bölgesi için deprem uyarısına bulunan Yakut, "Ben hep doğu diyorum. Fay hattı Elazığ depremiyle kendini kaybetmedi, potansiyel tehlike devam ediyor. Ben Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada 6 şiddetini geçecek deprem olursa da şaşırmam. Yunanistan'da iyiden iyiye sıkışıyor. Mora Yarımadasına bakmak lazım. Yunanistan'da olacak 5 ya da üzeri depremler, Ege'deki kıyı şeritlerimizi ve Manisa, Balıkesir, Denizli ve Muğla'da 4.6, 4.7 şiddetinde depremlere sebep olabilir" dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Dr. Ramazan Kurtoğlu, önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceğini ifade ederek çarpıcı uyarılar yaparak çözüm önerileri getirdi...
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu..
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi

İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı." d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay