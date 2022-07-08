  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O bölgeye meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Yerel

O bölgeye meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji, 10 il için sarı uyarı yaptı. Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce'de kuvvetli yağış hakim olacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 15:46:00 -
O bölgeye meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıya göre yarın Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri ile Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir, Kütahya çevreleri, Bilecik ve Bursa’nın güneydoğusunda kuvvetli yağış hakim olacak.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Karadeniz ve İç Anadolu'da yağış görülecek.

Meteoroloji, 10 il için sarı uyarı yaptı. Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor.

AFAD da sosyal medya hesabından yarın öğleden sonrası için bu kentlere uyarı yaptı.

''Meteorolojiden alınan bilgilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra, Bolu ve Karabük, Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri; Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı; Çankırı, Eskişehir çevreleri, Bilecik ve Bursa’nın güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23