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Yerel O bölgeye dikkat: Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı!
Yerel

O bölgeye dikkat: Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı!

Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:42:00 -
O bölgeye dikkat: Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

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