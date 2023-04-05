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Yerel O bölgeler kamulaştırıldı!
Yerel

O bölgeler kamulaştırıldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 07:18:00 -
O bölgeler kamulaştırıldı!

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı taşınmazların yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Antakya ilçesindeki 307 hektarlık bölge "riskli alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıekinci mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir taşınmaz ile Defne ilçesine bağlı Bostancık mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastaneleri yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'deki bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla da Antakya'da sınır ve koordinatları belirlenen 307 hektarlık bölge "riskli alan" ilan edildi.

Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi.

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Yorumlar

Yıldırım

Sayın Cumhurbaşkanım bu tarım arazilerine sanayi yapılmasına izin vermeyin önce fısıltı yapıyorlar arazileri ucuza alıp beş on yıl bakımsız bırakıp verimsiz diyorlar sonra da hem arsadan hemde fabrika yaparak kazanıyorlar olan geleceğe oluyor. Örneğin Manisa sancaklı Bozköyde şehzadeler ilçesi ne bağlı mah. Arazisi beklemede izin vermeyin
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