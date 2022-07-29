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Yerel O bölgede yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı!
Yerel

O bölgede yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı!

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 09:28:00 -
O bölgede yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(İLKHA)

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