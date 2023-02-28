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Dünya O bölgede mayın patlaması: 10 ölü 12 yaralı!
Dünya

O bölgede mayın patlaması: 10 ölü 12 yaralı!

Suriye’nın Hama kentinin doğusundaki Selemiye bölgesinde köylülerin mayına basması sonucu meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:58:00 -
O bölgede mayın patlaması: 10 ölü 12 yaralı!

Suriye’nın Hama kentinin doğusundaki Selemiye bölgesinde köylülerin mayına basması sonucu meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Olay, Selemiye kırsalındaki El Mustareha köyünde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Suriye'de rejime ait medyaya göre köylüler mantar topladığı sırada toprağa gömülü vaziyette bulunan 2 mayın patladı.

Patlamanın şiddetiyle 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mayınların, 2017'den önce Hama'nın doğu kırsalındaki bazı bölgeleri kontrol eden DAİŞ'ten kalma olduğu belirtildi. (İLKHA)

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