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Ekonomi O bölgede konut satışları düştü
Ekonomi

O bölgede konut satışları düştü

Yeniakit Publisher
2024-05-20 09:42:00 -
O bölgede konut satışları düştü

Doğu Karadeniz bölgesinde konut satışları düşüşe geçti. En fazla düşüşü ise Trabzon yaşadı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının konut satışı istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2023 yılının ilk 4 ayında 6 bin 966 olan konut satışları 2024 yılının ilk 4 ayında bin 159 adet gerileyerek 5 bin 857’ye düştü.

Aynı verilere göre Rize’de 2023’ün ilk 4 ayında 938 olan konut satışları 2024’ün ilk 4 ayında 932 olarak gerçekleşti. Trabzon’da ise 2023 yılının aynı döneminde 3 bin 31 olan konut satışı 2024 yılının ilk 4 ayında 2 bin 429’ye gerilerken, en büyük düşüş bu ilde yaşandı.

Giresun’da 2023 yılının ilk 4 ayında toplam konut satışı 2 bin 58 iken 2024 yılının ilk 4 ayında bu sayı bin 659’a geriledi. Gümüşhane’de 2023 yılının ilk 4 ayında 330 olan konut satışı 2024 yılının ilk 4 ayında Gümüşhane’de bir düşerek istikrarını korudu. Artvin’de 2023 yılının ilk 4 ayında 609 olan konut satışları 2024’ün ilk 4 ayında ise 508 oldu.

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