  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O bekçi tutuklandı
Yerel

O bekçi tutuklandı

Konya'da asayiş uygulamasından kaçan sürücünün aracındaki kişiyi yaralayan bekçi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 12:46:00 -
O bekçi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde, asayiş uygulamasından kaçan sürücünün aracındaki kişiyi yaralayan bekçi tutuklandı.

Yorgancı Mahallesi Tavusbaba mevkisinde yapılan asayiş uygulamasında, bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir sürücüye kimlik kontrolü için "dur" ihtarında bulundu.

Duran aracın ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirtilen sürücüsü Y.B, bu sırada bekçi E.T'ye çarparak kaçmaya çalıştı.

Hafif şekilde yaralanan E.T'nin kaçan otomobilin arkasından silahla ateş etmesi sonucu araçtaki H.T. (19) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan E.T. ise jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

E.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sürücü Y.B. hakkında ise alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürmeden, adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23