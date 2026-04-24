O baron itiraf etti! 'Türkler Uyanırsa Dengeler Değişir!'

Fransız para babası Charles Gave’in Türk dünyasının potansiyeline ilişkin çarpıcı değerlendirmeleri, uluslararası strateji kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Gave, Türk halklarının coğrafi yayılımına ve birleşme potansiyeline dikkat çekerek, bu durumun küresel güç dengelerini, hatta Çin’i bile sarsabileceğini ileri sürdü.

“Himalayalar’a Kadar Türkçe Konuşuluyor”

Charles Gave, Türk dünyasının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, Adriyatik’ten Çin seddine kadar uzanan devasa bir kültürel ve dilsel bağ bulunduğunu vurguladı. Gave, “Türkler uyanırsa durum bizim için zorlaşır. Himalayalar’a kadar Türkçe konuşan halklar var,” diyerek bu geniş coğrafyanın jeopolitik önemine işaret etti.

“Karizmatik Bir Lider Çin’i Bile Zorlayabilir”

Analizinde en dikkat çeken noktalardan biri de liderlik ve birleşme vurgusu oldu. Gave, karizmatik bir lider etrafında kenetlenecek bir Türk dünyasının, dünyanın yeni süper gücü olarak görülen Çin için bile büyük bir tehdit ve engel teşkil edebileceğini belirtti. Bu birleşmenin sadece askeri değil, ekonomik ve kültürel bir güç odağı oluşturacağı öngörülüyor.

Bu açıklamalar, özellikle son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üzerinden artan iş birliği süreçlerinin Batılı analistler tarafından ne kadar yakından ve endişeyle takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.