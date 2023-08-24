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Dünya O bakteri önüne geleni öldürüyor!
Dünya

O bakteri önüne geleni öldürüyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 09:14:00 -
O bakteri önüne geleni öldürüyor!

Polonya'da 3 kişi, akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Polonya'da 3 kişi, akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkenin güneydoğu kenti Rzeszow'da lejyonella bakterisi nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Podkarpackie Akciğer Hastalıkları Merkezi'nden Andrzej Sroka, bakterinin bulaştığı bir hastanın bugün kemoterapi servisinde öldüğünü belirtti.

Günün erken saatlerinde, aynı hastanenin alerji servisinde yatan ve durumu ağır olan yaşlı bir hasta da hayatını kaybetmişti.

Kanser tedavisi gören ve sağlık yetkililerine göre bağışıklığı düşük olan bir kişinin de 22 Ağustos'ta öldüğü bildirilmişti.
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Yetkililerin açıklamasına göre, lejyonella bakterisi nedeniyle ülkede hastanede yatan kişi sayısı 71'e yükseldi.

Yerel sağlık birimleri bakterinin kaynağını bulmak için bir soruşturma başlattı ve enfekte kişilerin evlerinden su örnekleri alındı.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme neden oluyor. (İLKHA)

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