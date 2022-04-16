O bakanlıktan skandal paylaşım! Öyle bir sitenin linkini paylaştılar ki!

Quebec eyaletinin Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ortamı Twitter üzerinden koronavirüs linki paylaşmak isterken porno film linki paylaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaşımındaki linke tıklayan kişiler, koronavirüs verilerine ulaşmak yerine bir porno sitesinde ayak fetişi videosuna yönlendirildi.

Bakanlık perşembe günü yaptığı paylaşımla ilgili açıklamasında, "Kontrolümüz dışındaki sebeplerden Twitter hesabımızdan uygunsuz içeriğe yönlendiren bir link paylaşılmıştır. Bunun neden olduğunu inceliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" şeklinde açıklama yapıldı.

Paylaşım kısa süre içinde silindi ve yerine bakanlığın koronavirüs verilerinin bulunduğu bir paylaşım yapıldı.