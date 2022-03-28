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Ekonomi O Avrupa ülkesinde ekonomik kriz! 16 milyar euroluk önlem paketi...
Ekonomi

O Avrupa ülkesinde ekonomik kriz! 16 milyar euroluk önlem paketi...

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna savaşının kendi ülke ekonomilerindeki etkisini hafife indirmek için vergi indirimi, direkt ve kredi yardımı olmak üzere 16 milyar euro'luk bir önlem paketi açıklayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:33:00 -
O Avrupa ülkesinde ekonomik kriz! 16 milyar euroluk önlem paketi...

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul edilecek "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı" hakkında bilgiler verdi.

İspanya Başbakanı, 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimi, 10 milyar eurosu da kredi kolaylığı olmak üzere toplamda 16 milyar euroluk bir paketi yürürlüğe sokacaklarını söyledi.

"Sorunları sektör sektör biliyoruz. Olmamalarını istiyoruz ama ne yazık ki savaşı ve sonuçlarını durdurmak Avrupa'daki hiçbir hükümetin elinde değil." diyen Sanchez, ilk aşamada 30 Haziran'a kadar geçerli olacak bu yardımların gerekirse uzatılacağını ve genişletileceğini kaydetti.

Sanchez, grevdeki taşımacılık sektörü çalışanları için geçen hafta sonu varılan anlaşmada belirlenen litre başına akaryakıt fiyatlarındaki 20 sentlik indirimin tüm halk için geçerliği olacağını da bildirdi.

Avrupa Birliği Konseyinin geçen hafta Brüksel'de yapılan toplantısında, İspanya ve Portekiz'in enerji politikasında kendine özel özelliğinin tanındığını hatırlatan Sanchez, geçici olarak doğalgazda belirlenecek maksimum fiyat sınırlamasının elektrik fiyatlarını da düşüreceğini ifade etti.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine karşı alacağı önlemler ve doğalgaz fiyat belirlemeleri 3 aylık (nisan-mayıs-haziran) periyodu kapsayacak.

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