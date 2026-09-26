'Nem kilitleme' tekniği ile deneyin: Gül suyunu böyle kullananların cildi değişiyor
Gül suyundaki etkiyi birçok kadın detaylarıyla hayatına tatbik etmeyi dener...
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Gül suyundaki etkiyi birçok kadın detaylarıyla hayatına tatbik etmeyi dener...
Gül suyundaki etkiyi Türkiye'deki ve dünyadaki birçok kadın biliyor. Cildinize yıllardır haksızlık ediyor olabilirsiniz! Yalnızca basit bir tonik sanılan gül suyu, doğru teknikler ve küçük kombinasyonlarla birleştiğinde pahalı serumlara taş çıkartıyor. İşte gözenekleri anında sıkılaştıran, leke açan ve cilde cam gibi aydınlık kazandıran gül suyunu doğru kullanmanın 5 mucizevi yolu...
Gül suyu, yüzyıllardır cilt bakımının vazgeçilmez toniği olarak kabul edilse de birçoğumuz onu sadece pamuğa döküp yüzümüzü silmekle yetiniyoruz. Oysa doğru içeriklerle eşleştirildiğinde ve doğru tekniklerle uygulandığında, adeta pahalı serumların etkisini gösteren bir cilt yenileme iksirine dönüşüyor.
Gül suyunu rutininize dahil ettiğinizde cildinizde parlaklık, gözeneklerde sıkılaşma ve leke karşıtı etki yaratacak en etkili kullanım yöntemleri: 1. "NEM KİLİTLEME" TEKNİĞİ: HYALÜRONİK ASİT İLE EŞLEŞTİRİN Gül suyu harika bir hümektandır (nem çekici). Nasıl Uygulanır? Yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinizi kurulamayın. Gül suyunu yüzünüze bolca sıkın. Cildiniz henüz nemliyken hemen üzerine Hyalüronik Asit serumunuzu sürün. Sonuç: Serum, gül suyunun nemini hapsederek cildi içeriden dolgunlaştırır ve cam cilt (glass skin) görünümü sağlar.
2. GÖZENEK SIKILAŞTIRICI "BUZ KÜPÜ" MUCİZESİ Sarkmaya meyilli ve genişlemiş gözenekler için dondurulmuş gül suyu yöntemi son dönemde oldukça popüler. Nasıl Uygulanır? Doğal, katkısız gül suyunu (mümkünse birkaç damla yeşil çay ekleyerek) buz kalıplarına dökün. Sabahları temiz cildinizde bir tülbente sararak dairesel hareketlerle gezdirin. Sonuç: Kan dolaşımını hızlandırır, sabah şişkinliğini alır ve gözenekleri anında sıkılaştırır.
3. DOĞAL LEKE AÇICI: PİRİNÇ UNU & GÜL SUYU MASKESİ Cilt tonunu eşitlemek ve güneş/sivilce lekelerini hafifletmek için haftalık bakımınızda bu ikiliye yer verin. Nasıl Uygulanır? 1 yemek kaşığı pirinç ununu kıvam alana kadar gül suyu ile karıştırın. Yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Sonuç: Pirinç ununun leke açıcı etkisi gül suyunun yatıştırıcı gücüyle birleşerek cilde anında aydınlık kazandırır.
4. KİL MASKELERİNİN KURUTUCU ETKİSİNİ SIFIRLAYIN Evde yapılan kil maskeleri genellikle cildi fazla kurutup gerginleştirir. Nasıl Uygulanır? Kil maskenizi su yerine tamamen gül suyu ile hazırlayın. Maske yüzünüzdeyken kurumaya başladıkça üzerine sprey başlıklı bir şişeyle gül suyu sıkarak nemli kalmasını sağlayın. Sonuç: Kil gözenekleri arındırırken, gül suyu cildin doğal bariyerini korur ve tahrişi önler.
5. YASTIK ÖNCESİ "GECE ONARIMI" Gece hücre yenilenmesi en üst düzeydedir. Nasıl Uygulanır? Gece yatmadan önce temiz cildinize gül suyu sıkın ve üzerine 2-3 damla kuşburnu çekirdeği yağı uygulayarak masaj yapın. Sonuç: Gül suyu yağın emilimini kolaylaştırır; gece boyunca cildin elastikiyetini artırarak ince çizgilerin görünümünü azaltır.
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