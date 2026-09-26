Ahmet Can’dan Tera Yatırım çıkışı: “Neden geç kalındı?”

Karahasanoğlu yazısında özellikle zamanlamaya dikkat çekti.

SPK’nın 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre, 2025’in son çeyreğinde özellikle bazı serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları üzerinden, fiili dolaşımı düşük hisselerde şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketleri gözlemlendi.

Konu, 2 Aralık 2025’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’nin gündemine de taşındı. Komitede SPK tarafından alınabilecek makroihtiyati tedbirler konusunda tavsiye kararı verildi.

Karahasanoğlu tam da bu noktada şu soruyu yöneltti:

“2 Aralık 2025’ten 18 Eylül’e kadar neden harekete geçilmedi?”

Küçük yatırımcının devlete güvenine dikkat çekti

Karahasanoğlu, küçük yatırımcının şirket bilançolarını, fon hareketlerini ve piyasa işlemlerinin teknik ayrıntılarını bütünüyle değerlendirmesinin kolay olmadığını belirterek asıl güvenin devletin denetim kurumlarına duyulduğunu yazdı.

Bu nedenle denetim kurumlarının görevinin yalnızca olay ortaya çıktıktan sonra sorumluları belirlemek olmadığını vurgulayan Karahasanoğlu, risk sinyallerinin zamanında görülmesi ve yatırımcı mağduriyetinin büyümeden önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Tera yöneticilerinin tutuklanmasını hatırlattı

Yazıda devam eden fon soruşturmasına da yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.

Karahasanoğlu, soruşturma ve tutuklamaların önemli olduğunu ancak asıl meselenin bu noktaya gelmeden önce denetimin neden yeterince etkili olamadığının açıklanması olduğunu yazdı.

“Değişiklik gerekiyorsa neden daha önce yapılmadı?”

SPK’nın yaşanan gelişmelerin ardından yatırım fonlarına ilişkin rehberde kapsamlı değişikliklere gitmesini de değerlendiren Karahasanoğlu, buradan hareketle ikinci kritik soruyu gündeme getirdi:

“Demek ki sistemde değiştirilmesi gereken bir şeyler vardı. Peki bu değişiklikler neden daha önce yapılmadı?” SPK, söz konusu kapsamlı rehber değişikliklerini 28 Ağustos 2026’da kamuoyuna duyurduğunu belirtiyor.

Karahasanoğlu yazısını, sermaye piyasalarında güvenin korunması için denetimin olaylardan sonra değil, risk ortaya çıktığı anda devreye girmesi gerektiği mesajıyla tamamladı.

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