BM Genel Kurulunda alçak görüntü! Katil zırvaladı itleri fişledi

New York’taki 81. BM Genel Kurulu, Netanyahu’nun konuşması sırasında dikkat çeken bir protestoya sahne oldu.

Netanyahu kürsüye doğru ilerlediği sırada onlarca ülkenin temsilcileri koltuklarından kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti. Anadolu Ajansı’nın görüntüler üzerinden yaptığı incelemeye göre yaklaşık 70 ülkenin heyeti protestoya katıldı veya koltuklarını boş bıraktı. Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, İran, Katar, Ürdün, Mısır, Irak, Suriye, Cezayir, Malezya ve Endonezya da bunlar arasındaydı.

Salonda yuhalamalar ve protestolar yükselirken BM Genel Kurul Başkanı düzenin sağlanması için birçok kez uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

İsrail tek tek saydı: 77 ülke yoktu

Protestonun ardından dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı. İsrail tarafı, Netanyahu konuşurken hangi ülkelerin salonda bulunmadığını tek tek belirledi.

İsrail basınında yayımlanan sayıma göre 77 ülkenin delegasyonu Netanyahu’nun konuşması sırasında ya salonda değildi ya da konuşma başlarken salonu terk etmişti. Listede Türkiye’nin yanı sıra Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler de yer aldı.

Salonda İsrail heyetinden bir görevlinin sıralar arasında dolaşarak boş ve dolu ülke masalarını takip ettiği görüntüler de bu nedenle dikkat çekti. Ancak açık kaynaklarda, görüntüdeki görevlinin tam olarak ne yazdığına ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor. İsrail’in daha sonra 77 ülkelik bir sayım yayımlaması ise konuşma sırasında ülkelerin katılım durumunun İsrail tarafınca takip edildiğini gösteriyor.

Netanyahu konuştu, boş koltuklar dünyaya yayıldı

Netanyahu kürsüde İsrail’in Gazze’deki eylemlerine yönelik soykırım suçlamalarını reddederken İran’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkeyi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ancak konuşmanın içeriğinden önce dünyaya yayılan görüntü, Netanyahu’nun karşısındaki boş koltuklar oldu.

İsrail tarafının protestoya katılan ülkeleri tek tek sayması da BM’de yaşanan krizin dikkat çeken bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti.