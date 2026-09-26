İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!
Kurumsal bir iş yerine başvuru yapanların sosyal medya hesaplarına bakılıp bakılmadığı tartışması yeni değil.
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Kurumsal bir iş yerine başvuru yapanların sosyal medya hesaplarına bakılıp bakılmadığı tartışması yeni değil.
Kimilerine göre şehir efsanesi sayılan bu söylentilerin aslında doğru olduğunu ifade eden Gelişim Ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, özellikle iş hayatına yeni girecek olanlara önemli tavsiyelerde bulundu.
Sosyal medya sitelerinin 20 yıl önce hayatımıza paylaşım ve eğlence için girdiğini hatırlatan Ege, "Ancak şimdi durum çok değişti. Şirketler yeni personellerini sınırlı sayıdaki görüşmelere göre belirlemeyi yeterli bulmuyor. Görüşmede zaman kısıtlı olduğu için istenilen rahatlık da sağlanamıyor. Bu nedenle şirketler doğru kişiyi seçtiğinden emin olamıyor" dedi.
Özellikle kurumsal firmaların personel adaylarını incelerken sosyal medya hesaplarından faydalandığını belirten Gelişim Ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, "Kişinin ilgi alanları, videolarındaki üslubu ve iletişim becerileri, kabiliyetleri, eğitim ve sertifikaları, kimlerle tanıştığı ya da hangi konferanslara katıldığı gibi ayrıntılar İnsan Kaynakları departmanına fikir verebiliyor. Eğer bir personel adayı ile ilgili rapor oluşturuluyorsa sosyal medya hesaplarındaki bilgiler daha önemli hale geliyor" şeklinde konuştu.
"Gezdiğiniz Ülkeler, Mesleki Yaklaşımlarınız ve Konuştuğunuz Videolar Fikir Verebiliyor"
İş dünyasındaki seçiciliğin her geçen gün arttığına değinen Ege, "Artık kurumsal firmalar, personel seçiminde eskisinden daha çok titiz davranıyor.
İş dünyasında artan zorluklar sebebiyle çok daha yönlü, kabiliyetli ve aynı anda birden fazla sorumluluk verebilecekleri başarılı personelleri olmasına özen gösteriyorlar. Kağıt üzerinde birbirine yakın gibi görünen personel adaylarının aralarındaki farkı tam olarak tespit etmek istiyorlar" dedi.
Personel adaylarının şahsi özelliklerini anlayabilmek için sosyal medya hesaplarında dikkatle göz gezdirildiğini ifade eden Gelişim Ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, "Kişinin mesleğiyle alakalı bir değerlendirme veya katıldığı bir seminer veya yer aldığı bir eğitim programı fikir verebiliyor. Yine personel adayının düzenli bir özel hayata sahip olması veya sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını gösteren fotoğraflarının bulunması karar veriş süreçlerine etki ediyor. Ben iş başvurusu yapan genç arkadaşlarıma bunları özellikle tavsiye ediyorum" dedi.
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