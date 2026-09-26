  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye... Bu hareket çok konuşulur: Galatasaray'ın eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'dan cevap geldi sonunda... Mısırlı yıldızın oturduğu taş değere bindi: ‘Salah Yaylası’ bir gecede yok oldu Panagiotis Katsaros: Türkiye fırsat kolluyor, oraları ele geçirecekler Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da... İstanbul'a komşu ilde doğalgaz heyecanı: Ön çalışmada rezerve ulaşıldı, işi resmiyete dökmek için yerin altına iniliyor
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

Kurumsal bir iş yerine başvuru yapanların sosyal medya hesaplarına bakılıp bakılmadığı tartışması yeni değil.

#1
Foto - İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

Kimilerine göre şehir efsanesi sayılan bu söylentilerin aslında doğru olduğunu ifade eden Gelişim Ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, özellikle iş hayatına yeni girecek olanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

#2
Foto - İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

Sosyal medya sitelerinin 20 yıl önce hayatımıza paylaşım ve eğlence için girdiğini hatırlatan Ege, "Ancak şimdi durum çok değişti. Şirketler yeni personellerini sınırlı sayıdaki görüşmelere göre belirlemeyi yeterli bulmuyor. Görüşmede zaman kısıtlı olduğu için istenilen rahatlık da sağlanamıyor. Bu nedenle şirketler doğru kişiyi seçtiğinden emin olamıyor" dedi.

#3
Foto - İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

Özellikle kurumsal firmaların personel adaylarını incelerken sosyal medya hesaplarından faydalandığını belirten Gelişim Ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, "Kişinin ilgi alanları, videolarındaki üslubu ve iletişim becerileri, kabiliyetleri, eğitim ve sertifikaları, kimlerle tanıştığı ya da hangi konferanslara katıldığı gibi ayrıntılar İnsan Kaynakları departmanına fikir verebiliyor. Eğer bir personel adayı ile ilgili rapor oluşturuluyorsa sosyal medya hesaplarındaki bilgiler daha önemli hale geliyor" şeklinde konuştu.

#4
Foto - İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

"Gezdiğiniz Ülkeler, Mesleki Yaklaşımlarınız ve Konuştuğunuz Videolar Fikir Verebiliyor"

#5
Foto - İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

İş dünyasındaki seçiciliğin her geçen gün arttığına değinen Ege, "Artık kurumsal firmalar, personel seçiminde eskisinden daha çok titiz davranıyor.

#6
Foto - İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

İş dünyasında artan zorluklar sebebiyle çok daha yönlü, kabiliyetli ve aynı anda birden fazla sorumluluk verebilecekleri başarılı personelleri olmasına özen gösteriyorlar. Kağıt üzerinde birbirine yakın gibi görünen personel adaylarının aralarındaki farkı tam olarak tespit etmek istiyorlar" dedi.

#7
Foto - İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

Personel adaylarının şahsi özelliklerini anlayabilmek için sosyal medya hesaplarında dikkatle göz gezdirildiğini ifade eden Gelişim Ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, "Kişinin mesleğiyle alakalı bir değerlendirme veya katıldığı bir seminer veya yer aldığı bir eğitim programı fikir verebiliyor. Yine personel adayının düzenli bir özel hayata sahip olması veya sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını gösteren fotoğraflarının bulunması karar veriş süreçlerine etki ediyor. Ben iş başvurusu yapan genç arkadaşlarıma bunları özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
Gündem

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Suudi Arabistan’ın “acil toplantı” çağrısının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında beklenen kritik buluşma gerçekleşti. Genelku..
Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?
Gündem

Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newswe..
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Gündem

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği kapsamlı röportajda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasınd..
8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! "İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü"
Gündem

8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! “İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü”

Beşiktaş’ta 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi’nde çalışmaları..
Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!
Gündem

Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen IRENA Elektrifikasyon Günü-Bakanlar Topla..
Türkiye’nin restine, küstah tavır: Kibrinde boğul soykırımcı Siyonist!
Gündem

Türkiye’nin restine, küstah tavır: Kibrinde boğul soykırımcı Siyonist!

Türk temsilci, BM'de yaptığı konuşmada “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlığı ihraç ederken, Türkiye barışı inşa ediyor. Filistin halkıyla ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23