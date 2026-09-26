İş başvurusu yapacak olanlar dikkat: İnsan kaynakları sosyal medya hesaplarınıza bakıyor!

Personel adaylarının şahsi özelliklerini anlayabilmek için sosyal medya hesaplarında dikkatle göz gezdirildiğini ifade eden Gelişim Ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, "Kişinin mesleğiyle alakalı bir değerlendirme veya katıldığı bir seminer veya yer aldığı bir eğitim programı fikir verebiliyor. Yine personel adayının düzenli bir özel hayata sahip olması veya sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını gösteren fotoğraflarının bulunması karar veriş süreçlerine etki ediyor. Ben iş başvurusu yapan genç arkadaşlarıma bunları özellikle tavsiye ediyorum" dedi.