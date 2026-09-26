İHA yarışmasında birinciliği kaptırmadılar: İmam Hatipli gençler yine şampiyon

Takım, yarışmaya hazırlanırken dron tasarımı, üretimi, yazılımı ve uçuş süreçleri üzerinde yoğun çalışmalar yürüttü. Öğrencilerin geliştirdiği dron, yarışma kapsamında iki farklı faydalı yükü taşıyarak belirlenen noktalara bırakabilecek şekilde tasarlandı. KİTT-TURAN, 2021 ve 2022'deki birinciliklerinin ardından bu yıl da "Döner Kanat" kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Okul Müdürü Nazmi Yıldırım, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarının son döneme özgü olmadığını, bunun okulun köklü geçmişinin bir sonucu olduğunu söyledi. Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine destek olduklarını belirten Yıldırım, "Hem akademik hem de kendi yeteneklerini ortaya koyacak kulüp çalışmaları anlamında biz çocuklarımızı destekliyoruz." dedi. Yıldırım, öğrencilerin kendilerinden sonraki gençleri yetiştirme anlamında da bir misyon üstlendiklerini ve bunun çok güzel bir gelenek olduğunu kaydederek, "Birileri dışarıdan baktığında 'Nasıl oluyor?' diye merak ediyorsa gelip burada bizzat gözlemleyebilirler. Bu başarı öyle sıradan bir başarı değil. Gerçekten samimiyetle, özveriyle ve inançla çalışma sonucunda elde edilen bir başarıdır." diye konuştu. Yarışmadan kupayla dönen öğrencilerin okula geldikleri anı da anlatan Yıldırım, "Aynı anda Türkiye'de jet motoru üreten ve bu okul mezunu olan Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in konferansı vardı. Ellerinde kupayla oraya girmeleri ayrı bir güzellikti bizim için. Gerçekten çok heyecan duyduk. Çünkü bu bizim gururumuz değil, bu imam hatipin gururudur. Bu açıdan bakıldığında da gerçekten kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.