İHA yarışmasında birinciliği kaptırmadılar: İmam Hatipli gençler yine şampiyon

"DRON HEDEFLERİ TESPİT EDİYOR, YÜKLERİ BIRAKIYOR": 10. sınıf öğrencisi Ramazan Salih Altınsoy da dronun geliştirilmesinde öncelikle tasarımının yapıldığını, ardından elektronikle ilgilenenlerin batarya ve motorlar gibi alt sistemlerin düzenlemelerini gerçekleştirdiğini söyledi. Dron uçuşa hazır hale geldikten sonra önce manuel olarak deneme uçuşu gerçekleştirdiklerini, ardından da yazılımla birlikte otonom sürüş yaptıklarını belirten Altınsoy, "Yazılımı geçtikten sonra dronun testlerine başlıyoruz. Dron hedefleri tespit ediyor, yükleri bırakıyor." dedi. Bu süreçte bazı sorunlarla da karşılaştıklarına değinen Altınsoy, "Yarışmadan birkaç gün önce dronun motorlarını lehimliyorsunuz ESC'ye, lehimler bitiyor, güç vereceksiniz, gücü takıyorsunuz, bir anda alev almaya başlıyor, böyle şoklar yaşayabiliyorsunuz." şeklinde konuştu. Altınsoy, kupayı kazanmanın çok heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Kulübümüzün şimdiye kadar sahip olduğu diğer başarılardan sonra bu da eklenince ayrı bir gurur vesilesi oluyor ve imam hatipli bir öğrenci olmak da bunda bir etken." ifadesini kullandı. 11. sınıf öğrencisi Ahmet Azhari ise bu başarıyı imam hatipli olarak kazanmış olmalarının apayrı bir duygu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bizler bu günlerde hem dünyada hem özellikle coğrafyamızdaki olayları göz önünde bulunduruyor ve vatanımızın, milletimizin, kısaca ümmetimizin menfaatlerini göz önünde bulundurarak faydalı işler yapmak istiyoruz. Biz imam hatipli gençler olarak, imanımızla ilmi ve teknolojiyi birlikte yürütmeye çalışıyoruz. 'İman varsa imkan da vardır' metoduyla, anlayışıyla özellikle insansız araçlar, insansız sistemler üzerinden ülkemizin çalışmalarına katkı sağlayarak, çorbada bizim de tuzumuzun olmasını istiyoruz."