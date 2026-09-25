Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne’de su ve sulama yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaybedecek bir günümüz bile yok. Bir damla suyun kıymeti geçtiğimiz yıl herhalde çok net bir şekilde anlaşıldı. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür olaylarla karşılaşmamak, olumsuz etkilenmemek için yatırımlarımızı hızlıca tamamlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne’de Çömlekköy Barajı’nda incelemelerde bulunarak, kentte sürdürülen su ve sulama yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Suyun milli güvenlik ve gıda arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirten Yumaklı, Edirne’ye son 24 yılda yaklaşık 73 milyar liralık su ve sulama yatırımı yapıldığını, Çömlekköy Barajı’nın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ve 7,8 milyar liralık Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması’nın da yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Bakan Yumaklı, Çömlekköy Barajı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Edirne’nin tarımsal üretim açısından önemli bir kent olduğunu belirten Yumaklı, su ve sulama yatırımlarının üretim kapasitesinin artırılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

"Su hem milli güvenlik hem de gıda arz güvenliği meselesidir"

Suyun ülkeler için stratejik bir kaynak olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Tabii su bütün ülkeler için önemli ve stratejik bir sektör. Tüm ülkeler hayatın kaynağı olan suyu aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi ve gıda arz güvenliği için de çok önemli bir kaynak olarak görüyor haliyle. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ‘Su hayattır, su medeniyettir’ diyerek de defalarca altını çizerek kamuoyumuzun gündemine getirdi. Son 24 yılda yaklaşık 5 trilyona yakın bir yatırım bedeliyle 11 binin üzerinde su ve sulama projesini hayata geçirdik. Öncesi ve sonrası karşılaştırmalarında bütün üreticilerimizin almış oldukları üründeki verimi katlıyor olması hasebiyle su ve sulama yatırımlarına çok ciddi bir ilgi, alaka ve hatta yakından takibi söz konusu. Bu da bizi büyük bir memnuniyete sevk ediyor tabii ki. Çünkü sadece basit bir yatırım olarak görmemek gerekir. Kaldı ki bu yatırımların büyük bir bölümü şehir merkezlerinden uzak olduğu için aslında ne yapıldığı sadece sözlerde kalıyor. Ama bugün biz geldik hem buradaki Çömlekköylü hemşehrilerimize, Edirneli hemşehrilerimize hem de burada çalışan arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim dedik. Tabii bizler olmadığımız süre içerisinde takip edilmiyor mu, ediliyor. Başta Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz, İl Başkanlarımız ve şehre dair, Edirne’ye dair bu konuda sorumlu mevkide olan kimler varsa bu yatırımların tamamını kontrol ediyorlar" dedi.

"Edirne’ye 73 milyar liralık su ve sulama yatırımı yapıldı"

Edirne’de gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Biz yorulmadan, bıkmadan, usanmadan 7/24 bu ülkenin en asli hasletlerinden birisi olan üretim kabiliyetini daha da ileri götürmek için gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Son 24 yılda tabii ülke çapında olan 11 binin üzerindeki yatırımın içerisinde Edirne de önemli su ve sulama yatırımları aldı. Yaklaşık 73 milyar liralık bir yatırım oldu Edirne’ye. 235 tesis inşa edildi; 9 baraj, 28 gölet ve 687 bin dekarlık arazinin de su ve sulama sistemleri tamamlanıp hizmete alınmış oldu. 2.7 milyon dekarlık bir alanda toplulaştırma yapıldı. Kaldı ki projelerimizden büyük bir bölümü de burada olduğu gibi hem toplulaştırmayı hem yatırımı hem de baraj yatırımının dışında sulama yatırımını da içeriyor. 114’ten aşkın kontrol yapısı yine Edirne’de yapıldı. Yıllık 30 milyon metreküplük de bir içme suyu sağlanmış oldu. Bütün bunların hepsinin Edirne’ye olan katkısı yıllık 11.5 milyar liralık bir tarımsal geliri ifade ediyor" şeklinde konuştu.

"Kaybedecek bir günümüz bile yok"

Çömlekköy Barajı ve diğer sulama yatırımlarına değinen Bakan Yumaklı, "Edirne’ye bu içinde bulunduğumuz alanda yükselen Çömlekköy Barajı ve sulamasıyla yeni bir tesisi daha hayata geçirmek ve onların hizmetine sunmak için gayret sarf ediyoruz. Burada 56 bin 500 dekarlık bir arazi sulanacak. Bu projenin maliyeti yaklaşık 1.3 milyar lira. Derivasyon tüneli, dolu savak kazıları, gövde kazıları, enjeksiyon Yani teknik konuların büyük bir kısmı çok şükür tamamlandı. Tunca Regülatörü Derivasyon Kanalı keza tamamlandı. Dolu savak betonarme imalatları, baraj gövdesiyle ilgili dolgu ve iletim hattı inşaatları da yapılmaya devam ediyor. İnşallah barajı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Buranın sulama tesisatıyla alakalı, daha doğrusu sulama alanıyla alakalı yatırımın sözleşmesini de geçtiğimiz ay imzalamıştık. Bu sulama projesinin de barajla eş zamanlı bir şekilde tamamlanması için gayret sarf ediyoruz. Özellikle burada toplulaştırmanın yapılacak olacak olması ve hızlı yapılacak olacak olması, barajla beraber sulama yatırımının da eş zamanlı bitmesi anlamına gelecek inşallah. Onun da maliyeti, yani 1.3 milyar barajın maliyeti, 2.7 milyar da sulama yatırımının maliyeti. Burada da çalışmalar dediğim gibi başladı. Yine 7.8 milyar liralık Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması, bunu da inşallah bu senenin sonuna kadar tamamlamış olacağız. Tabii irili ufaklı birçok yatırım var. Halihazırda devam edenler var. Biraz önce arkadaşlarımız bunlardan birkaçını bize gösterdi. Bizim de projelendirip yatırıma hazır hale getirdiğimiz ve imkanlar çerçevesinde hızlıca yatırıma dönüştüreceğimiz projelerimiz var. Kaybedecek bir günümüz bile yok. Bir damla suyun kıymeti geçtiğimiz yıl herhalde çok net bir şekilde anlaşıldı. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür olaylarla karşılaşmamak, olumsuz etkilenmemek için yatırımlarımızı hızlıca tamamlayacağız inşallah. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.