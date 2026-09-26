Mahmut Övür’den fon skandalına dikkat çeken sorular: Borsanın “dokunulmazları”na kim yol verdi?

Fon soruşturmasının yankıları sürerken Sabah yazarı Mahmut Övür, borsada son yıllarda yaşanan gelişmeleri ve soruşturmanın merkezindeki isimleri köşesine taşıdı.

Övür, Emre Tezmen ve Tera Grubu'nun borsa çevrelerinde yeni tanınan isimler olmadığını belirterek, uzun süredir grubun hızlı büyümesinin konuşulduğunu aktardı.

“Artık dokunulmaz deniyordu”

Mahmut Övür, Tera ve Emre Tezmen'in ulaştığı büyüklük nedeniyle borsa çevrelerinde bir dönem şirket için “artık dokunulmaz” değerlendirmelerinin yapıldığını yazdı.

Soruşturma dosyasına yansıyan en dikkat çekici başlıklardan biri ise Tera Grubu bünyesindeki şirketlerin piyasa değerlerindeki olağanüstü artış oldu.

Savcılık sorgusunda Tezmen'e, sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya yükselmesi soruldu. Tezmen ise bu artışı şirketlerin yatırımları, yeni iştirakler ve yatırımcıların gruba duyduğu güvenle açıkladı; hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Övür’den iki kritik soru

Övür, fon soruşturmasının yalnızca operasyon ve tutuklamalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek denetim sürecine dikkat çekti.

Yazısında daha önce de gündeme getirdiği iki soruyu tekrarladı:

“Borsaya açılan içi boş şirketlere kimler izin veriyor ve o şirketler herkesin gözü önünde akıl almaz hızla yükselirken neden denetlenmiyor?”

Övür'e göre fon soruşturmasının derinleştirilmesi kadar, sermaye piyasasında bu yapıların büyümesine imkân sağlayan süreçlerin de bütün yönleriyle incelenmesi gerekiyor.

“Temiz eller borsaya da uzandı”

Son dönemde farklı alanlarda yürütülen yolsuzluk ve mali suç soruşturmalarına değinen Mahmut Övür, borsadaki operasyonları da bu sürecin devamı olarak değerlendirdi.

Övür, geçmişte gerçekleştirilen operasyonlara rağmen bazı çevrelerin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Eninde sonunda ‘temiz eller’ borsaya da uzanacaktı ve öyle de oldu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Mahmut Övür yazısının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM dönüşünde soruşturmalarla ilgili yaptığı açıklamayı da hatırlattı.

Erdoğan'ın “Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır” sözlerine yer veren Övür, yürütülen soruşturmaların siyasi irade tarafından desteklendiğini yazdı.

Övür'ün yazısında öne çıkan temel soru ise değişmedi: Borsada bu ölçekte büyüyen yapılar ortaya çıkarken denetim mekanizmaları neden daha önce harekete geçmedi?