BM’de çağrı cihazlı şova Ömer Çelik’ten çok sert cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Siyonist katil Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’ndaki konuşmasına A Haber ve CNN Türk canlı yayınlarında tepki gösterdi.

Netanyahu’nun BM kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına karşı çıkan Çelik, uluslararası hukuk açısından asıl tartışılması gereken konunun Netanyahu’nun BM’de konuşabilmesi olduğunu söyledi.

“Doğru yeri insanlık mahkemesindeki sanık sandalyesidir”

Netanyahu hakkında çok sert ifadeler kullanan Çelik, şunları söyledi:

“Sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması, uluslararası düzen ve hukuk açısından başlı başına bir trajedidir.”

Netanyahu’nun BM kürsüsünde bulunmasının kurumun meşruiyetine de zarar verdiğini belirten Çelik, “Doğru yer, o kişinin insanlık adına kurulmuş bir insanlık mahkemesinde sanık sandalyesinde oturması ve soykırım suçlarının hesabını vermesidir” dedi.

Çağrı cihazıyla kürsüye çıkmasına sert tepki

Çelik’in gündeminde Netanyahu’nun konuşması sırasında gösterdiği çağrı cihazı da vardı.

Netanyahu’nun bu cihazı kürsüye taşımasını eleştiren Çelik, İsrail Başbakanı’nın yalnızca işlenen suçları savunmakla kalmadığını, aynı politikaları sürdüreceğinin mesajını verdiğini ifade etti.

Çelik, “Konuşan kişi bir katil ve ‘Netanyahu şebekesi’ dediğimiz bir terör örgütünün başında” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Erdoğan’ın her konuşması yüzlerine okunan bir iddianame”

Netanyahu yönetiminin BM’de İsrail’e tepki gösteren birçok lider bulunmasına rağmen özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığına dikkati çeken Çelik, bunun tesadüf olmadığını söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Gazze politikalarına karşı uluslararası alandaki en güçlü seslerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşması insanlık adına, insanlık onuru, adalet ve hakkaniyet adına bunların yüzüne okunmuş bir iddianamedir.”

Netanyahu yönetiminin Erdoğan’ın sözlerine hızla cevap verme çabasını da buna bağlayan Çelik, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunu sürdüreceğini vurguladı.

“Mesele Türkiye ile İsrail arasında değil”

Çelik, yaşanan gerilimin yalnızca Türkiye ile İsrail arasındaki bir mesele gibi gösterilemeyeceğini söyledi.

“Mesele bütün insanlıkla Netanyahu şebekesi arasında bir meseledir” diyen Çelik, Türkiye’nin de “insanlık ittifakının yanında” yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş yıllarda BM kürsüsünden yönelttiği “İsrail’in sınırları neresidir?” sorusunu hatırlatan Çelik, bugün çok sayıda ülkenin İsrail politikalarına yönelik eleştirilerinin daha açık hale geldiğini söyledi.

Netanyahu’nun Türkiye, Suriye ve Kürtler mesajına dikkat çekti

Netanyahu’nun konuşmasında Türkiye, Suriye, Hamas ve Kürtler başlıklarını aynı çerçevede ele almasını da değerlendiren Çelik, bunun tesadüfi olmadığını söyledi.

Netanyahu yönetiminin bölgede yeni gerilim alanları oluşturmaya çalıştığını savunan Çelik, Irak ve İran’daki Kürtleri kendi bölgesel politikaları doğrultusunda kullanma girişimlerinin karşılık bulmadığını ifade etti.

Çelik, “Netanyahu’yla yan yana durmak, insanlıkla karşı karşıya gelmek demek” sözleriyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki yakınlaşmaya da tepki gösterdi.

“Netanyahu şebekesiyle güvenlik aranmaz”

İsrail yönetimiyle yakınlaşarak kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünen ülkelerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu belirten Çelik, Netanyahu yönetimiyle kurulan ilişkilerin bölgeye güvenlik değil yeni krizler getireceğini savundu.

Çelik, “Bir lider kendi ülkesinin Netanyahu şebekesiyle iç içe girerek güvenliğini sağlayabileceğini düşünüyorsa bu, son derece sağduyudan yoksun bir hareket olur” ifadelerini kullandı.

“BM’nin kapısından içeri sokulmaması gerekirdi”

CNN Türk yayınında da Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Çelik, İsrail Başbakanı’nın BM kürsüsünde konuşmasına izin verilmesini eleştirdi.

Netanyahu’nun uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Çelik, “O kürsüde konuşmasına izin verilen kişi, bir katil” dedi.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarını İsrail’deki iç siyasetin de bir parçası haline getirmeye çalıştığını söyleyen Çelik, BM salonundaki protestoların Netanyahu yönetiminin uluslararası alanda karşılaştığı tepkiyi ortaya koyduğunu ifade etti.

Çelik’ten çağrı cihazı çıkışı: “Asıl katliam makinesi onu taşıyan Netanyahu”

Çelik’in Netanyahu’ya yönelik en sert çıkışlarından biri ise konuşmasının sonunda geldi.

Netanyahu’nun BM kürsüsünde çağrı cihazı göstermesine değinen Çelik:

“Orada asıl katliam makinesi o çağrı cihazı değil, o çağrı cihazını taşıyan Netanyahu.”

ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun BM’nin kapısından dahi içeri sokulmaması gerektiğini söyleyen Çelik, Türkiye’nin Gazze ve Filistin konusunda geri adım atmayacağını vurguladı.