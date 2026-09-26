Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü! YRP’li Doğan Bekin AK Parti’ye mi katılıyor?

Yeniden Refah Partisi’nde son aylarda yaşanan huzursuzluğun artık parti yönetiminde kopmalara sebep olacak seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Gazeteci Sinan Burhan’ın, “Sürpriz Gelişme! Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü: Doğan Bekin Ak Parti’ye katılacak” paylaşımı kulisleri hareketlendirdi.

“Gözler Doğan Bekin’in atacağı adıma çevrildi”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin gelişmeleri paylaşan Sinan Burhan: “Yeniden Refah Partisi’nde siyasi hareketlilik devam ediyor. Daha önce Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in de partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor. Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın çalışan Doğan Bekin’in, Yeniden Refah Partisi içerisinde Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıklarının zamanla gerilime dönüştüğü ve bu sürecin istifa kararında etkili olduğu belirtiliyor. Basın toplantısında eski bakan Suat Kılıç’ı da eleştirmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 63 belediye başkanlığı kazanmıştı. Bu belediye başkanlarından 34’ünün daha sonra AK Parti’ye geçmesi, partideki siyasi hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü sürüyor. Gözler şimdi Doğan Bekin’in atacağı adıma çevrildi” diye yazdı.