O askerler işte şimdi hapı yuttu! Büyük skandal sonrası bakanlık harekete geçti

TSK içinde 28 Şubat ruhunu hortlatmak isteyenlerin imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun'un subay, astsubay, ve ailelerine başörtü yasağı getiren kararının ardından şimdi de Tokat'taki 30 Ağustos törenlerinde Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan rütbeli askerlerin görüntüleri ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk

edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır . Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden

aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ."