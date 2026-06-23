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Dünya Katil Netanyahu endişeli! Ateşkes mekanizması nedeniyle paniğe kapıldı
Dünya

Katil Netanyahu endişeli! Ateşkes mekanizması nedeniyle paniğe kapıldı

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Katil Netanyahu endişeli! Ateşkes mekanizması nedeniyle paniğe kapıldı

İsrail basını, ABD ile İran’ın Lübnan’da ateşkesin denetlenmesi için yeni bir mekanizma kurulması konusunda anlaşmasının Tel Aviv’de rahatsızlık yarattığını yazdı. Haberde, İsrail’in dışlandığı belirtilen yeni yapı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun diplomatik girişim başlattığı öne sürüldü.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’da ateşkesin denetlenmesi için kurulması planlanan yeni mekanizma nedeniyle “panik içinde” olduğunu iddia etti.

Üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile İran arasında İsviçre’de yapılan görüşmelerde Lübnan sahasına ilişkin yeni bir denetim yapısı üzerinde uzlaşıldığı, İsrail’in ise bu mekanizmanın dışında bırakıldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun "İsrail'in dışlandığı" yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu yeni mekanizmanın Washington yönetiminin 2024 yılında Lübnan, İsrail, ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini aldığı bildirildi.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan mekanizmanın ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi.

İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Öte yandan, İranlı yetkililer, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan'da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran’ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

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