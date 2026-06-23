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Dünya CENTCOM'dan Lübnan kararı! Mekanizma kurulacak
Dünya

CENTCOM'dan Lübnan kararı! Mekanizma kurulacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CENTCOM'dan Lübnan kararı! Mekanizma kurulacak

ABD’li bir yetkili, Lübnan’daki ateşkes ve çatışma durumunu izlemek amacıyla CENTCOM tarafından yeni bir mekanizma başlatıldığını açıkladı. Washington yönetimi, hedefin şiddetin sona ermesi ve İsrail ile Lübnan arasında kapsamlı barış ve güvenlik anlaşmasına giden sürecin ilerletilmesi olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Lübnan’daki ateşkes ve çatışma durumunu izlemek için yeni bir mekanizma başlattı. İsmi açıklanmayan ABD’li bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CENTCOM’un sahadaki durumu eş zamanlı takip etmeye yönelik bir izleme süreci yürüttüğünü belirtti.

Yetkili, mekanizmanın temel amacının Lübnan’da şiddetin sona ermesini sağlamak olduğunu ifade etti.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkili, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki "çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması" başlattığını belirterek amaçlarının "şiddetin sona ermesi" olduğunu aktardı.

Bu adımın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmeleri sonrası atıldığını kaydeden yetkili, "İsrail ve Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmesini ve barış ile güvenlik için bir yol bulmalarını sağlıyoruz. Görüşmeler, iki ülke arasında kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına doğru ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yetkili, detayların yakında paylaşılacağını belirtti.

- İran-ABD arasında İsviçre'deki görüşmeler

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan'da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

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