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Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

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Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

YKS oturumlarını tamamlayan yaklaşık 2,5 milyon aday, 22 Temmuz’da açıklanması planlanan sonuçların ardından tercih sürecine odaklanacak.

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Foto - Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

YKS heyecanını geride bırakan milyonlarca aday için şimdi geleceğini belirleyecek tercih süreci başlıyor.

#2
Foto - Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

Sınav oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylara rehberlik eden İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, tercih döneminin en az sınav hazırlığı kadar stratejik ve belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Kırpıkoğlu, süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "YKS oturumlarının tamamlanmasıyla adaylarımız rahat bir nefes aldı ancak asıl önemli süreç sonuçlar ilan edildikten sonra başlayacak. Adaylarımızın düştüğü en büyük hata, sadece elde edecekleri puanlara odaklanmaktır. Tercih döneminde dikkate alınması gereken ve yanılma payını en aza indiren ölçüt, başarı sıralamalarıdır. Ancak önemli olan, elde edilen sonucun doğru analiz edilmesi ve buna uygun bir tercih stratejisinin oluşturulmasıdır.

#3
Foto - Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

Üniversite seçiminin yalnızca bir bölüme yerleşmekten ibaret olmadığını vurgulayan Kırpıkoğlu, "Adayların tercih sürecinde üniversitelerin sunduğu akademik ve kariyer imkanlarını detaylı şekilde araştırmaları gerektiğini belirtti. Doğru bir tercih listesi oluşturulurken öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun, aynı zamanda kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir alanda eğitim alması birinci öncelik olmalıdır.

#4
Foto - Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

Üniversitelerin akademik kadrosu, teknolojik altyapısı, uluslararası iş birlikleri ve öğrencilerine sunduğu imkanlar göz ardı edilmemelidir. Sektörel anlamda uzmanlarla buluşturma, iş dünyasının güncel eğitimlerine ulaşabilme, staj ve kariyer imkânları son derece önemlidir. Üniversite yılları bireyin kendini keşfettiği, yeni beceriler kazandığı ve geleceğe hazırlandığı özel bir dönemdir. Bu nedenle adaylar tercih yaparken kampüs yaşamını, öğrenci kulüplerini, sosyal etkinlikleri ve kişisel gelişim fırsatlarını da değerlendirmelidir. Doğru tercih, sadece bir üniversiteye yerleşmek değil, gelecekteki kariyer yolculuğunun temelini sağlam atmaktır."

#5
Foto - Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

Adayların sahip olduğu 24 tercih hakkının doğru bir planla yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Gonca Kırpıkoğlu, dengeli bir listenin altın kurallarını anlattı: "Öğrencilerimiz tercih listelerini hazırlarken; hayalini kurdukları yeteneklerine uygun ve kendilerini güvende hissedecekleri programları dengeli bir şekilde sıralamalı. Bölümlerin geçmiş yıllardaki başarı sıralaması eğilimlerini analiz etmek ve üniversitelerin sunduğu sosyal/akademik ekosistemi iyi araştırmak en doğru kararı vermeyi kolaylaştıracaktır. Tercih süreci, bir anlamda adayın kendisini ve gelecekteki hedeflerini en iyi analiz ettiği dönemdir." Tercih listesinin şu kriterlere göre hazırlanmasının doğru olacağını ifade etti; İlk aşamada, adayın başarı sıralamasından yaklaşık yüzde 20 daha yüksek sıralamalı bölümler, İkinci aşama sıralamalarına denk olan Üçüncü aşamada ise başarı sıralamalarının altında kalan bölümlere yer verilerek yerleşme ihtimalini artıran dengeli bir tercih listesi hazırlanabilir.

#6
Foto - Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

Tercih işlemlerine başlamadan önce ÖSYM tarafından yayımlanacak olan güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Kılavuzda yer alan bölümlere ait özel şartlar, burs imkânları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları yerleştirme sürecinde doğrudan belirleyici role sahip. Muhtemel sistem yoğunluklarının önüne geçmek adına tercihlerin son anlara bırakılmaması, uzman rehberler eşliğinde yapılması ve yalnızca resmi kanallardan gelen açıklamaların dikkate alınması öneriliyor. Üniversite adaylarının, tercih listelerini hazırlarken mutlaka uzman desteğine başvurması gerektiğini ifade eden Gonca Kırpıkoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; Adayların tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin tanıtım günlerini ziyaret etmeleri, ilgilendikleri bölümlerin öğretim kadrolarıyla tanışarak kariyer imkanları hakkında bilgi almaları ve üniversitenin sunduğu imkanları yakından incelemeleri karar süreçlerini kolaylaştırabilir.

#7
Foto - Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

Sürecin bir bitiş değil, aslında yepyeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan Gonca Kırpıkoğlu, son olarak şunları söyledi: "Üniversite seçimi, yalnızca 4 yıllık bir eğitim sürecini değil, hayatınızın geri kalanındaki vizyonunuzu ve kariyer yolculuğunuzu belirler. Tüm üniversite adaylarına, hayal ettikleri noktada başarılı bir eğitim hayatı diliyorum."

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