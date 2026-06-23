Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj

Sınav oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylara rehberlik eden İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, tercih döneminin en az sınav hazırlığı kadar stratejik ve belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Kırpıkoğlu, süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "YKS oturumlarının tamamlanmasıyla adaylarımız rahat bir nefes aldı ancak asıl önemli süreç sonuçlar ilan edildikten sonra başlayacak. Adaylarımızın düştüğü en büyük hata, sadece elde edecekleri puanlara odaklanmaktır. Tercih döneminde dikkate alınması gereken ve yanılma payını en aza indiren ölçüt, başarı sıralamalarıdır. Ancak önemli olan, elde edilen sonucun doğru analiz edilmesi ve buna uygun bir tercih stratejisinin oluşturulmasıdır.