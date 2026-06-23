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Gündem Siz bunu sakın yapmayın! Kaskını fırlattı, 405 bin lira ceza yedi, magandalığa tövbe etti!
Gündem

Siz bunu sakın yapmayın! Kaskını fırlattı, 405 bin lira ceza yedi, magandalığa tövbe etti!

Yeniakit Publisher
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Siz bunu sakın yapmayın! Kaskını fırlattı, 405 bin lira ceza yedi, magandalığa tövbe etti!

Caydırıcı olması için rekor sevilerde kesilen trafik cezalarına rağmen ders almayanların canı yanmaya devam ediyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne kaskını fırlatan motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza yiyerek magandalığa tövbe etti.

Melikgazi’ye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından motosiklet sürücüsü, diğer aracın sürücüsüne kaskını fırlatarak yumruk attı. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren motosiklet sürücüsünü tespit etti. Alkollü olarak araç kullanan motosiklet sürücüsü hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 405 bin TL cezai işlem uygulandı. Saldırganın ayrıca sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Magandalığa tövbe ettiren cezalara ek olarak motosiklet sürücüsü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

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