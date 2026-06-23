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Yaşam O ilimizde karla mücadele haziran ayında da devam ediyor
Yaşam

O ilimizde karla mücadele haziran ayında da devam ediyor

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O ilimizde karla mücadele haziran ayında da devam ediyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü Yaylası yolu, haziran ayında yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haziran ayının son günlerine girilirken Rize'nin  yüksek kesimlerde kar mesaisi devam ediyor. Kış mevsiminden kalan yoğun kar kütlelerinin iş makineleriyle temizlenmesi sonucu yayla yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Çalışmaları Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman ve Güllü Köyü Muhtarı Ali Osman Kuş da yerinde takip ederek ekiplere eşlik etti.

 

Yayla sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların ve üreticilerin yoğun olarak kullandığı Koçdüzü Yaylası yolunun açılması bölgede memnuniyetle karşılandı. Haziran ayına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü nedeniyle yürütülen çalışmaların ardından yolun güvenli şekilde ulaşıma açıldığı belirtildi.

 

Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından biri olan Koçdüzü Yaylası'nda haziran ayında yapılan kar temizliği çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Çamlıhemşin'in gözde yaylalarından biri olan Koçdüzü Yaylası, eşsiz doğası, temiz havası ve etkileyici manzarasıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor. Yaz aylarında rengârenk çiçeklerle bezenen yayla, bulutların arasında uzanan yeşil örtüsü ve serin iklimiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Yaylanın zirvelerinden bakıldığında Kaçkar Dağları'nın ihtişamlı görüntüsü tüm güzelliğiyle gözler önüne serilirken, bölgenin doğal dokusu ve sakin atmosferi şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir kaçış noktası oluşturuyor.

 

Yöre halkı tarafından "bulutların dinlendiği yayla" olarak da anılan Koçdüzü, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünürken, haziran ayında dahi karla iç içe olmasıyla Karadeniz yaylalarının benzersiz karakterini yansıtıyor. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölgeye olan ilginin artması ve yayla sezonunun hareketlenmesi bekleniyor.

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