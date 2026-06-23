23 Haziran 2022: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı (İsmailağa Cemaati Şeyhi)

Mahmut Ustaosmanoğlu 1929 senesinde Trabzon’da dünyaya geldi. Altı yaşındayken hafızlığını babası ve annesinde yaptı. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi.







1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii’nde imamlık yapması için davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii’nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.







2010 senesinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu’ndan sonra kendisine İslam’a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun öncülüğünde binlerce Kur’an’a ve sünnete hizmet ehli öğrenci ve âlim yetişti. Onun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında (Vaiz-Merhum) Abdullah Vanlıoğlu, (merhum) Abdülmetin Balkanlıoğlu, Bayram Ali Öztürk ve “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü gibi nice hocalar bulunmaktadır. Ömrünü Kur’an ve sünnete adamış Allah dostu Mahmud Efendi Hazretlerinin açtığı yolda bugün de aynı hizmetler daha da katlanarak devam etmektedir.





Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin cenaze namazı



Eserleri:



Ruhul Furkan Tefsiri (Onun öncülüğünde bir heyetçe hazırlanan, henüz 19. cildi basılmıştır, 54 cilt olması beklenmektedir), (Açıklamalı Kur’an tefsiri) Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah’ın eserinin tercüme ve izahı) Umre Sohbetleri ve Fatiha Tefsiri..



İsmailağa cemaati şeyhi Mahmud Efendi Hazretleri, 23 Haziran'da gece saat 01:50’de vefat etti.