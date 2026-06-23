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Gündem Ölümcül sıcak alarmı! Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor!
Gündem

Ölümcül sıcak alarmı! Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor!

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Ölümcül sıcak alarmı! Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor!

Avrupa’yı sıcak hava dalgası vurdu. Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve İngiltere’de uyarılar yayınlandı. Prof. Dr. Orhan Şen sıcak dalgasının bu hafta etkisini kaybederek Türkiye’ye de geleceğini açıkladı

Avrupa’yı sıcak hava dalgası vurdu. Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve İngiltere’de uyarılar yayınlandı. Prof. Dr. Orhan Şen sıcak dalgasının bu hafta etkisini kaybederek Türkiye’ye de geleceğini açıkladı

Sıcak hava dalgası Avrupa’yı kasıp kavuruyor; kırmızı alarm verilen Fransa’da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması nedeniyle halka açık yerlerde alkol tüketimi yasaklandı ve bazı açık hava spor etkinlikleri iptal edildi. Almanya ise uyarı yayınladı, İtalya’da özellikle turistler sıcağın bayıltıcı etkisini yaşıyor. Meteorologlar, Fransa’nın güneybatısından başlayarak Paris üzerinden Burgonya’ya uzanan bölgelerde sıcaklıkların 39 ila 40 derece arasında seyredeceğini ve bazı bölgelerde 41 dereceye çıkabileceğini tahmin ediyor. Ülkede sıcaklığın bugün rekor kırması bekleniyor. Almanya’da da bazı bölgelerde sıcaklığın 38 dereceyi bulması üzerine uyarılar yayınlandı. İtalya’da ise sıcaklıkların 36 ila 37 dereceye ulaşması uyarılara neden oldu.

 

REKORLAR BEKLENİYOR

Sıcak hava dalgası İspanya’yı da tüm şiddetiyle vurdu; bazı yerlerde 40 dereceyi aşan rekor sıcaklar bekleniyor. Komşu Portekiz de de sıcaklığın yarın ve çarşamba 42 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. “Tropikal geceler” uyarısı yapılan İngiltere’de de sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Uzmanlar, yüksek nem oranlarının sıcaklığı daha fazla hissettirdiğini belirtti. Fransız uzmanlar, “Sıcak hava dalgasının süresi belirsiz” dedi. Paris’te sıcak nedeniyle parklar ve bahçeler gece boyunca açık tutuluyor. Fransa’da acil servislerin yanı sıra askeri birlikler de yangın alarmına geçirildi. Bu arada boğulma vakaları da arttı.

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