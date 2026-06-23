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DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

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DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

MV Hondius yolcu gemisinden yayılan Hantavirüs salgınında yeni vaka tespit edilmedi. Dünya Sağlık Örgütü, 3 kişinin hayatını kaybettiği salgının bitmeye yakın olduğunu duyurdu.

#1
Foto - DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

ünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, vaka sayısının sabit kaldığını belirterek, “Bu salgını bitirmeye yaklaşıyoruz” dedi.

#2
Foto - DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

"BİTİRMEYE YAKLAŞIYORUZ" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'MV Hondius' adlı yolcu gemisindeki hantavirüs salgınına dair güncel gelişmeleri aktardı. Salgının sona ermek üzere olduğu mesajını veren Ghebreyesus, gemi kaptanı ve mürettebatının büyük bir kısmının karantina sürecini tamamladığını bildirdi.

#3
Foto - DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

Hastalanan kişilerin 33 ülke ve bölgedeki 600'den fazla temaslısının izlendiğini belirten Ghebreyesus, söz konusu temaslıların yüzde 80'inden fazlasının 42 günlük takip süresini bitirdiğini kaydetti. Vaka artışının durduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, “Vaka sayısı, 3 ölüm de dahil olmak üzere 13'te sabit kaldı. Bu salgını bitirmeye yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

Hastalanan kişilerin 33 ülke ve bölgedeki 600'den fazla temaslısının izlendiğini belirten Ghebreyesus, söz konusu temaslıların yüzde 80'inden fazlasının 42 günlük takip süresini bitirdiğini kaydetti. Vaka artışının durduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, “Vaka sayısı, 3 ölüm de dahil olmak üzere 13'te sabit kaldı. Bu salgını bitirmeye yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

GHEBREYESUS’TAN TEŞEKKÜR Ghebreyesus açıklamasında ayrıca, yolcuların güvenliğini sağlamadaki liderlikleri için Kaptan Jan Dobrogowski ve gemi mürettebatına teşekkür etti. DSÖ Genel Direktörü, salgına müdahalede üstlendikleri rol nedeniyle İspanya, Hollanda, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika ve İngiltere'ye de şükranlarını sundu./ kaynak: haber7

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