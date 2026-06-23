Türkiye'nin konuştuğu dosyada geri sayım! Dengeler tamamen değişti!

ADLİ TIP RAPORU Soruşturmanın en önemli aşamalarından biri adli tıp incelemeleri oldu. Hazırlanan raporlarda Güllü'nün vücudunda yüksekten düşmeye bağlı ağır travmalar, çok sayıda kırık, iç organ yaralanmaları ve kafa içi kanama tespit edildi. Ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması olduğu belirtildi. Biyolojik incelemelerde ise sanatçı dışında herhangi bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadı. Özellikle tırnak örneklerinde başka bir DNA bulunmaması, olay öncesinde bir boğuşma yaşandığı iddialarını zayıflatan unsurlar arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılık, bilirkişi raporuyla dengenin kendi kendine kaybedilmediği, bir dış kuvvet veya fiziksel temasla, yani itilerek düşmenin gerçekleştiği yönündeki sonuca ulaştı.