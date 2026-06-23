Türkiye'nin konuştuğu dosyada geri sayım! Dengeler tamamen değişti!

"Ben yaptım ama çok pişmanım abla" Dosyadaki en sarsıcı iddialardan biri tanık Bircan D.'den geldi. Savcılık ifadesinde cenazeden sonra Tuğyan'ın kendisine, "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuşsun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dediğini öne sürmüştü. Bu ifade soruşturmanın yönünü değiştiren beyanlardan biri oldu.